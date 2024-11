Carbonara, scoperti rifiuti abbandonati in via Santissimi Medici La denuncia della Guardia Agroforestale Italiana

Rifiuti pericolosi e non sono stati rinvenuti nel comune di Carbonara dai volontari della Guardia Agroforestale Italiana. Il dirigente provinciale Andrea Palmese, durante un servizio di monitoraggio del territorio, ha scoperto in via Santissimi Medici la presenza di scarti di materiale edile, plastica e un divano. In via Cimitero, invece, è stata trovata una cella frigo con all’interno rifiuti speciali come zinco, legno di bara, buste di indumenti e altro. Il tutto è stato segnalato alle autorità competenti, al fine di bonificare quanto prima l'area.