"Turismo, Parola Chiave: DMO", evento a Pozzuoli per il futuro del settore Il 28 novembre 2024 presso l’Aula Magna della Multicenter School a Pozzuoli

Partecipa a “Turismo, Parola Chiave: DMO” il 28 novembre 2024 a Pozzuoli. Analisi dei trend e opportunità formative per il turismo in Campania.

Il turismo è al centro del dibattito in Campania grazie all’evento “Turismo, Parola Chiave: DMO”, che si terrà il 28 novembre 2024 presso l’Aula Magna della Multicenter School, in Via Campana 270, Pozzuoli, a partire dalle ore 10:30.

L’incontro, ricco di interventi di esperti del settore, sarà un’occasione per analizzare i trend emergenti, discutere delle opportunità formative e riflettere sulle prospettive del turismo nella regione Campania.

Programma dell’Evento

Saluti Istituzionali

Prof. Domenico Schioppo – Fondatore Multicenter School

Ing. Luigi Manzoni – Sindaco di Pozzuoli

Interventi Moderati dal Dott. Enzo Agliardi – Giornalista esperto di economia

Prof. Felice Casucci – Assessore al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa della Regione Campania

Dott. Filippo Monaco – Assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli

Dott. Giulio Gambardella – Direttore Federalberghi Campi Flegrei

Dott. Vincenzo Schiavo – Vicepresidente nazionale e Presidente regionale Confesercenti

Dott. Cesare Foà – Presidente AIDIT Campania Federturismo Confindustria

Dott. Maurizio Schioppo – Direttore dei corsi di formazione professionale presso Multicenter School

Conclusioni

Prof. Roberto Micera – Professore associato in Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università della Basilicata, nonché coordinatore del Collegio Docenti del corso professionale abilitante di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo presso Multicenter School.

Un Focus su Turismo e Formazione

L’evento rappresenta un’importante occasione per operatori turistici, studenti e amministratori interessati a conoscere le nuove opportunità offerte dalla Destination Management Organization (DMO), un modello strategico per lo sviluppo e la gestione delle destinazioni turistiche.

Con un programma che combina riflessioni teoriche e applicazioni pratiche, verranno affrontati temi cruciali per il futuro del turismo regionale, tra cui innovazione, formazione professionale e semplificazione amministrativa.

Partecipazione e Dettagli

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria della Multicenter School.

Non perdere l’opportunità di partecipare a “Turismo, Parola Chiave: DMO”, un appuntamento imperdibile per chi vuole approfondire le sfide e le opportunità del settore turistico in Campania.