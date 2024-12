Somma Vesuviana: Posa della prima pietra per la nuova scuola primaria Il sindaco e l’assessore al Pnrr hanno inaugurato l’inizio dei lavori in Via Giulio Cesare

Una nuova scuola primaria con laboratorio scientifico e tecnologico, sistema fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, interna ad un Parco Urbano, dotata di impianto di ventilazione meccanica per la riduzione del rischio di proliferazione di fenomeni di epidemie!

Oggi, il sindaco e l’Assessore al Pnrr hanno inaugurato l’inizio dei lavori in Via Giulio Cesare.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Oggi la posa della prima pietra per la nuova scuola primaria, ma in questi giorni hanno messo le fondazioni anche dell’asilo nido. Ad inizio 2025 avremo lo sblocco definitivo anche per il plesso capoluogo Arfè di Via Roma e della scuola Ex Bertona di Santa Maria del Pozzo. Con il PNRR diamo priorità alle scuole. Partono i lavori per la realizzazione della nuova Scuola Primaria che sorgerà all’interno di un Parco Urbano. Un’area di ben 32.329 mq, dei quali 10.763 mq destinati al complesso scolastico. Una scuola con aule dotate di pareti mobili in modo da creare anche spazi di aggregazione sociale e sviluppare una nuova didattica intercomunicante tra un’aula e l’altra. Una scuola a basso consumo energetico, con tetto – giardino, aree verdi e non lontana dall’area archeologica della Villa Augustea”.

Giuseppe Auriemma assessore al Pnrr del comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Fondi pari a 19 MLN di euro per cambiare le scuole di Somma Vesuviana. Da oggi al via la realizzazione della nuova scuola primaria che sorgerà in un Parco Urbano nuovo! Il cantiere per la costruzione dell’asilo nido a Via Giulio Cesare, risulta un’operazione strategica imprescindibile, ponendosi come obiettivo finale quello di migliorare l’offerta educativa fin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. La scuola dell’infanzia, infatti, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo”