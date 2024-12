Un Natale con messaggio chiaro: no alla violenza sulle donne sempre Illuminazione fatta di cuori rossi attraversati da frecce di note musicali lungo le strade

"Abbiamo voluto lanciare un messaggio, una provocazione. Il tema è quello dell’amore che supera la violenza di genere. Tutte le luminarie ricirdano questo tema. Abbiamo in più punti del paese, illuminato le scarpe rosse, lungo le strade i cuori rossi illuminati con all’interno delle note musicali. Abbiamo anche illuminato un cuore rosso con una panchina rossa, in uno degli incroci principali.

Ognuno è riuscito a vedere un messaggio soggettivo. Qualcuno può vederci San Valentino. San Valentino è espressione di amore, di connubio. Resta comunque il Natale con i suoi valori, il suo messaggio di pace e il suo no alla violenza, alla violenza di genere. Un no alla violenza, alla violenza sulle donne. Altri possono vederci un amore particolare. Noi siamo aperti a tutte le forme di amore, quando l’amore è uninione tra due persone e soprattutto rispetto. Il nostro messaggio che abbiamo voluto lanciare è : l’amore è rispetto".

Lo ha annunciato Rosalinda Perna, a margine del briefing stampa di presentazione del calendario degli eventi natalizi, a Somma Vesuviana, nel napoletano.

Per il Natale 2024 dunque, vengono accese illuminarie particolari, diverse dal solito. Si segue un tema ben preciso che è quello dell’amore. Cuori attraversati dalle frecce di Cupido con note musicali, o un cuore rosso con la panchina rossa, le scarpe rosse, poi filodiffusione per le strade con musica natalizia tutte le sere.

Eventi con il grande coinvolgimento dei bambini, poi tante novità. Domani sera, 14 Dicembre, inaugurazione delle Luci D’Artista, vere opere d’arte illuminate, al Borgo Antico del Casamale, grazie all’Associazione Tramandars, ma anche le Lucerne al Borgo, a led, grazie alle associazioni Riti della Montagna e Festa delle Lucerne.

Ed ancora 20 eventi in tutta la città. Domani, Sabato 14 Dicembre, artisti di strada, ma dalle ore 20 e 30 il cabaret con Rosalia Porcaro. Domenica 15 Dicembre, invasione di Babbi Natale in bicicletta con partenza alle ore 10 dal Parco Europa. Sempre Domenica dalle ore 10 tanta animazione in Piazza Vittorio Emanuele III.

Venerdì 20 Dicembre, dalle ore 9, un’intera giornata al Castello di Lucrezia D’Alagno, dedicata alla Legalità.

Dai bambini delle scuole, alle animazioni di piazze e strade. Tanta musica natalizia in filodiffusione. Il 22 Dicembre la Casa di Babbo Natale. Il 6 Gennaio il Castello di Lucrezia D’Alagno si trasformerà nella Casa della Befana.

“Protagonisti saranno i bambini, ma avremo tanto per i ragazzi con i dj set in Piazza Vittorio Emanuele III. Ai giovani piace molto animare le strade, in particolare il 24 e il 31. Abbiamo privilegiato l’animazione delle strade con l’obiettivo di dare valore al commercio di Somma Vesuviana. Con l’Assessore Rosanna Raia, assessore al Commercio – ha continuato Rosalinda Perna - stiamo cercando di portare avanti un discorso di aiuto alle attività locali e di sostenere il commercio di Somma. Spendiamo soprattutto nel nostro paese. Gli eventi sono findamentali perchè danno la possibilità alle persone di conoscere Somma Vesuviana. Abbiamo previsto anche conferenze ed eventi dal grande valore sociale. Ad esempio il 20 Dicembre, sarà presentato al Castello di Lucrezia D’Alagno, il libro del Colonnello Claudio Fardella Mungivera, sulla legalità e contro la corruzione. Ci aspettiamo la presenza di molte persone. Saremo con le scuole del territorio che come sempre avranno un calendario intenso di eventi”.

Protagoniste le associazioni. Luci artistiche al Borgo del Casamale e non mancheranno le Lucerne! Inagurazione domani sera al Centro Storico del Casamale.

Domenica 15 Dicembre, alle ore 10, invasione di Babbi Natale in bicicletta!

“Pongo l’accento anche sul Borgo Storico. Al Borgo Storico avremo un’illuminazione diversa. Questo perchè abbiamo voluto lasciare al Centro Storico la sua connotazione che è quella della tradizione. Con le associazioni Riti della Montagna e Festa delle Lucerne – ha continuato la Perna - nell’ambito di un progetto regionale, allestiremo il Casamale con luci che faranno da contorno ad altre luci a led che riprodurranno la forma geometrica delle Lucerne su tutta Via Piccioli. Sul nostro territorio le associazioni lavorano davvero bene.

Ad esempio Domenica 15 Dicembre avremo la Pedalata dei Babbi Natale. Somma Vesuviana verrà invasa da centinaia di Babbi Natale in bicicletta, grazie all’evento organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Summa Villa – Bike. Domenica alle ore 10 la Pedalata partirà dal Parco Europa.

Ma quest’anno avremo un’altra, grande novità. L’Associazione Tramandars, ha chiesto di poter allestire, con Luci d’Artista, uno dei vicoli più caratteristici, quale è Via Campana. Sono delle vere opere d’arte. Inaugureremo queste illuminazioni artistiche, sarà domani sera, Sabato 14 Dicembre. Invitiamo tutti ad esserci perchè sarà come un vernissage, un’apertura di una mostra di luci artistiche, vere opere d’arte. Somma Vesuviana si conferma, ancora una volta come un territorio che vuole dare. Un territorio che vuole dare soprattutto in termini di partecipazione, di convivialità. Ben venga la discussione. L’arte deve portare al confronto, al dibattitto e ad unire. Il nostro sarà un Natale per tutti. Venite a Somma Vesuviana! ”.

Più di 100 Babbi Natale alla partenza, Domenica 15 Dicembre, dalle ore 10 al Parco Europa.

“Già più di 100 i Babbi Natale alla Pedalata del 15 Dicembre. Partenza alle ore 10 dal Parco Europa! Andiamo in bicicletta per stare insieme. Ad oggi stiamo andando verso il superamento delle 100 iscrizioni. Prevediamo una vera invasione di Babbi Natale. Tutti coloro i quali vorranno partecipare – ha affermato Guercia Fiore, Presidente dell’ASD Summa Villa – Summa Bike - potranno ancora ritirare la divisa, recandosi a Palazzo Torino dalle ore 17 alle ore 19, di domani Sabato 14 Dicembre. Domenica la Pedalata di Biciliamo Insieme con i Babbi Natale, partirà alle ore 10 dal Parco Europa ed attraverserà tutte le strade cittadine”.

Un Natale per tutti: bambini, ragazzi famiglie. Al Natale di Somma Vesuviana luci artistiche al Borgo Aragonese del Casamale, nonm mancheranno le Lucerne.

Il 22 Dicembre la Casa di Babbo Natale in Piazza Vittorio Emanuele III. Il 6 Gennaio la Befana al Castello di Lucrezia D’Alagno. Domenica 15 Dicembre, dalle ore 10 tanta animazione in piazza. La sera il cabaret con la nota attrice Rosalia Porcaro.

“E’ Natale! E’ la festa di tutti, dell’accoglienza, della condivisione e Somma Vesuviana è così! Abbiamo l’ottima ristorazione, meravigliosi monumenti, grandi tradizioni ma abbiamo un tessuto sociale vivo e ricco di associazionismo.

Ringrazio le scuole, le dirigenze scolastiche, i bambini, le associazioni, le famiglie, gli artisti che hanno scelto Somma Vesuviana. Noi abbiamo pensato ad un messaggio d’amore per tutti, abbiamo anche pensato alle espressioni artistiche, alla socialità, alla creazione di momenti di aggregazione.

Domani, Sabato 14 Dicembre, ma anche Martedì 24 Dicembre ed ancora Martedì 31v Dicembre, avremo i dj set con tanta musica per i ragazzi in Piazza Vittorio Emanuele III e in Via Aldo Moro per tutta la sera. Domenica 15 Dicembre – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano - dalle ore 10, in Piazza Vittorio Emanuele III, tanta animazione per bambini e famiglie e la sera lo spettacolo cabaret di Rosalia Porcaro. Venerdì 20 Dicembre, alle ore 18 e 45, al Castello di Lucrezia D’Alagno, terremo la presentazione del libro – il Virus della Corruzione – scritto dal colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera.

Domenica 22 Dicembre, dalle ore 10 e 30, la Sfilata con la Banda dei Babbi Natale e l’apertura della casa di Babbo Natale. Ma tanti saranno gli eventi. Ad esempio Martedì 24 Dicembre, le performance con artisti di strada. Giovedì 26 Dicembre, il Golden Voices Gospel alla Chiesa di San Domenico con inizio alle ore 20 e 30. Tanto teatro al Summarte con ben tre grandi eventi. Venerdì 27 Dicembre, lo spettacolo teatrale – a Braccio – della Comapagnia – Il Tentativo. Il 2 Gennaio, anno nuovo con la performance di Emanuela Futia e il Coro di Matteo, ancora al Summarte. La sera della Befana, dalle ore 20 i Tammurrianti World Project al Teatro Summarte.

Grande evento al Castello di Lucrezia D’Alagno, con l’arrivo della Befana, la Casa della Befana al Castello, a partire dalle ore 10. Il 5 Gennaio, in Piazza Vittorio Emanuele III, dalle ore 20 e 30, il cabaret con Ciro Giustiniani. Le sorprese non sono finite. Avremo un artista noto in concerto, a Somma Vesuviana, la sera di Domenica 22 Dicembre”.

Tanti gli eventi natalizi nelle scuole e delle scuole.

Il 16 Dicembre, alle ore 16 e 30, “Sulle orme di Francesco.....Il presepe di Greggio”, al plesso Mercato Vecchio, il 17 Dicembre, alle ore 16 e 30, “Il Magico Viaggio di Natale”, con le classi Terze e Quarte del Primo Circolo Didattico, il 18 Dicembre, alle ore 17 e 30, al Plesso Capoluogo in De Lieto, “Racconto: In viaggio verso Betlemme” con le classi Quinte, il 19 Dicembre, alle ore 17 : “Quadri viventi – Un Natale di Speranza”, al plesso Gino Auriemma.

Conferenze al Castello di Lucrezia D’Alagno, dove i bambini potranno visitare la Casa della Befana. Concerti nelle chiese, eventi di piazza, artisti di strada, spettacoli al Teatro Summarte.

Domenica 15 Dicembre in Piazza Vittorio Emanuele III, dalle ore 10 e 30 animazione per i bambini, dalle ore 20 e 30 cabaret con Rosalia Porcaro. Alle ore 10, dal Parco Europa, partenza della Pedalata dei Babbi Natale. Domenica 22 Dicembre, in Piazza Vittorio Emanuele III, la Sfilata con La banda dei Babbi Natale e la casa di Babbo Natale.