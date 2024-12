Ambiente, urbanistica, sport e sicurezza: Casoria chiude consiglio in attivo Il sindaco Bene: "Con convenzione e riqualificazione più diritti e servizi ai cittafini"

Raccolta dei rifiuti blindata ed apertura alle richieste dei cittadini sulla riqualificazione edilizia con rigenerazione del centro storico. Sono questi due dei punti cruciali dell’importante seduta del consiglio comunale andata in scena nella giornata di oggi, martedì 17 dicembre a Casoria.

L’amministrazione comunale targata Raffaele Bene chiude l’agenda 2024 con passi decisivi sul fronte dell’ambiente, dello sport e dell’urbanistica.

Tra gli 8 punti all’ordine del giorno, tutti di rilevanza per il futuro della comunità, spicca il rinnovo della convenzione per 5 anni per il servizio di igiene urbana con Casoria Ambiente. Per un altro lustro la società in house dell’Ente si occuperà della raccolta dei rifiuti, consentendo di poter gestire il servizio in continuità ed evitando dunque le problematiche che si registrano spesso sul fronte affidamenti. L’atto, portato in aula dall’assessore all’Ambiente Valerio Cresci, conclude un articolato percorso blindando un servizio essenziale. La seduta si è aperta, su proposta del consigliere comunale Francesco D’Anna, con il conferimento della cittadinanza onoraria a Pasquale La Rocca, casoriano doc, campione di danza e vincitore di due edizioni di “Ballando con le Stelle”.

Incrementate anche le risorse al comando di polizia locale: col via libera alla modifica del regolamento, perorata dall’assessorato alla sicurezza Antonio Ricciardi, gli agenti saranno meglio equipaggiati nel contrasto all’illegalità.

Approvata anche la realizzazione di infrastrutture per l’asse viario tra via Ventotene e via Nazionale delle Puglie.

L’altra misura molto attesa ed approvata dall’Assise, nel corso delle circa 5 ore di dibattito, ha riguardato gli interventi di rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; l’atto accoglie le richieste di tante famiglie casoriane pronte a migliorare ed a rendere più sicure fette importanti del territorio con particolare riferimento al centro storico. La seduta si è conclusa col disco verde all’affidamento della piscina comunale di viale Michelangelo e una variazione di Bilancio.

"Dietro l’approvazione di questi atti c’è una mole di lavoro importante che ci porta a centrare obiettivi fondamentali entro il 2024. Chiudiamo una pagina importante assicurando ai casoriani la raccolta dei rifiuti, l’utilizzo di un bene pubblico, nuove risorse per la sicurezza e non ultimo dando la possibilità a tante famiglie di vedere riconosciuto il diritto a vivere in un contesto riqualificato e sicuro, in linea con le concezioni moderne e nell’ottica del miglioramento del nostro tessuto urbano. Più diritti e più servizi" ha chiosato il sindaco Raffaele Bene, a margine della seduta.

"Il rinnovo della convenzione con Casoria ambiente ci consente di proseguire nel servizio di igiene urbana in un periodo cruciale come quello delle festività, ma soprattutto di restare per un lustro un punto di riferimento nell’area nord" ha sintetizzato l’assessore al ramo Valerio Cresci.