Faito, tragedia Funivia: le vittime straniere sono due inglesi e una israeliana Si indaga per omicidio colposo, da chiarire il funzionamento dei freni dell'impianto

Sulla funivia del Faito che oggi pomeriggio è precipitata c'erano quattro turisti stranieri: si tratta di due inglesi, entrambi deceduti, e due israeliani, uno dei quali deceduto e l'altro in rianimazione all'ospedale del Mare di Napoli. La quarta vittima è Carmine Parlato, operatore di bordo dell'impianto.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Il procuratore oplontino Nunzio Fragliasso nel pomeriggio ha raggiunto il luogo dell'incidente.

Le indagini della Procura: da chiarire il funzionamento dei freni a monte

Si indaga senza sosta per comprendere le cause dell'incidente che dalle 15 circa ha visto la rottura di un cavo della funivia del monte Faito e lo schianto della cabina partita dalla stazione del monte diretta a Castellammare di Stabia, con 4 vittime e un ferito grave. Le indagini sono state affidate alla polizia.

La cabina partita da Castellammare si e' fermata, bloccata dai sistemi di sicurezza, oscillando nel vuoto, ma le 9 persone a bordo sono state messe in sucurezza trasportandole a terra una a una con imbragature, funi e carrucole. Con la cabina partita dal monte non si riusciva a entare in contatto. Il guasto sembrerebbe essere partito da valle dove però il freno si sarebbe azionato prontamente, mentre ciò non sarebbe avvenuto a monte dove la cabina pare abbia percorso diversi metri fino a quando il gancio ha ceduto. Per ora si tratta di notizie frammentate e non ufficiali.