Tragedia Faito, Meloni: "Vicinanza alle vittime e ai feriti" La premier a Washington esprime cordoglio per l'incidente di Castellammare

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, impegnata a Washington per l'incontro con il Presidente americano Donald Trump, ha appreso del tragico incidente avvenuto oggi sulla funivia del Monte Faito e desidera esprimere, a nome del Governo italiano e suo personale, la vicinanza e le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e ai feriti". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi spiegando che "Meloni è in contatto con il Ministro per la protezione civile Nello Musumeci e il Capo del Dipartimento Fabio Ciciliano"