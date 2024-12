Gestione del termovalorizzatore di Acerra: svolta storica De Luca: "Un importante passo avanti nella nostra politica di salvaguardia ambientale"

Va alla società A2A la gestione del termovalorizzatore di Acerra. La regione Campania ha infatti aggiudicato la gara per i prossimi 10 anni.

Con il ribasso offerto da A2A la regione conseguirà un risparmio di 15 milioni di euro all’anno. “Si tratta di un importante passo avanti nella nostra politica di salvaguardia ambientale, in linea con gli obiettivi condivisi con i cittadini di Acerra”, ha dichiarato il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, confermando l’impegno della Regione per un equilibrio tra gestione dei rifiuti ed esigenze ambientali.

“Una svolta storica che avrà ricadute importanti per la nostra azienda e per l'intero territorio”- ha commentato il presidente di EcoAmbiente Salerno Spa, Nicola Ciancio - il nuovo accordo include clausole specifiche per la gestione delle emergenze.

In caso di guasti o manutenzione dell’impianto, sarà la stessa A2A a farsi carico di trovare autonome destinazioni