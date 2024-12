Casoria: l'ultimo consiglio dell'anno apre le porte alla cultura Nuove risorse per i pics. Bene: "Strada della responsabilità per la città"

L’amministrazione comunale di Raffaele Bene completa il tour de force pre-natalizio con l’ultima seduta di consiglio comunale dell’anno, la seconda nel giro di una settimana e soprattutto mette in atto lo sblocco definitivo del programma pics.

All’ordine del giorno dell’assemblea fissata per l’Antivigilia c’erano otto capi, quasi tutti variazioni di bilancio che permetteranno interventi decisivi per la città.

Tra i capi approvati spicca l’impiego di nuove risorse nel programma pics per il completamento di tutte le opere a partire dal centro culturale per i giovani nell'ex sede municipale di piazza Domenico Cirillo. Un intervento, passato coi voti dei consiglieri di maggioranza presenti, che permetterà di ridare slancio e vitalità al centro storico con iniziative di spessore e partecipazione giovanile con ricadute sociali e culturali.

"In questo percorso politico ci siamo caratterizzati per le scelte responsabili per la nostra città ed anche in questo caso siamo stati chiamati ad agire in tal senso.

Con quest’azione siamo pronti a garantire un intervento che riqualificherà l’ex sede municipale e soprattutto riporterà i giovani a vivere in maniera sana il nostro centro storico con eventi culturali rilevanti e strumenti di partecipazione costante.

Un risultato frutto di un’attività non semplice e che vedrà contestualmente l'avvio di verifiche per i pregressi ritardi nella definitiva attuazione del programma” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.