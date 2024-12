Somma Vesuviana: c'è attesa per il concerto di Rosario Miraggio Pronto il piano traffico speciale con maxi isola pedonale in Piazza Vittorio Emanuele III

"Domani, Venerdì 27 Dicembre, alle ore 21, concerto di Rosario Miraggio, in Piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana. Miraggio è noto anche al pubblico della televisione e per la colonna sonora di Gomorra ma per le molteplici canzoni di successo ed è reduce da un grande tour che lo ho portato nelle principali città italiane. Il concerto inizierà alle ore 21, in Piazza Vittorio Emanuele III.

E domani saranno ben due gli eventi natalizi, Da una parte Rosario Miraggio in Piazza, dall’altra, alle ore 20 anche lo spettacolo teatrale al Summarte dove sarà in scena A Braccio con la Compagnia teatrale Il Tentativo. L’ingresso è gratuito”. Lo ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura ed Eventi del Comune di Somma Vesuviana nel napoletano.

Domani è in vigore un piano traffico speciale per il concerto di Rosario Miraggio. Maxi Isola Pedonale in Piazza Vittorio Emanuele III. Dalle ore 20 e 30 chiusura al traffico della prima parte di Via San Giovanni De Matha.

“Dalle ore 20 e 30, tutti coloro i quali arriveranno da piazzetta Margherita non potranno scendere ma solo salire in Via San Giovanni De Matha. Coloro i quali invece giungeranno da Via Casaraia, potranno scendere lungo Via Gramsci. Da Via Aldo Moro non si potrà accedere in Piazza Vittorio Emanuele III - ha dichiarato Mauro Polliere, Assessore alla Mobilità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano - con l’auto ma solo a piedi. In sostanza domani, dalle ore 20 e 30 e fino a chiusura dello spettacolo, Piazza Vittorio Emanuele III sarà una maxi isola pedonale”.