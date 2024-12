Visciano, Guardia Agroforestale Italiana scopre discarica a cielo aperto Chiesa la bonifica ed il ripristino dei luoghi

Personale della Guardia Agroforestale Italiana ha scoperto una discarica a cielo aperto nel comune di Visciano. In particolare gli operatori, coordinati dal dirigente provinciale Andrea Palmese, hanno rinvenuto in via Stanchi scarti di materiale edile, plastica, scarpe, pelle di cinghiale, lavatrice, pneumatici, giocattoli, divani e tanto altro.

Considerato la pericolosità di alcuni rifiuti presenti ed il pregio ambientale dell'area ricompresa, hanno chiesto alle autorità competenti la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Nello stesso comune, inoltre, la Guardia Agroforestale Italiana ha rinvenuto rifiuti abbandonati in un terreno privato. A segnalare la presenza è stato lo stesso proprietario che ha chiesto l'intervento degli operatori i quali hanno evidenziato il tutto ai sindaci di Visciano e Roccarainola, visto che il terreno ricade nei due comuni.