Casoria: Finanziato il progetto di ricostruzione della scuola Carlo La Catena Sindaco Bene: "Arpino meritava una struttura moderna"

Il 2024 si chiude con una bella notizia per la popolazione scolastica di Arpino e per tutta la comunità casoriana.

La Regione Campania ha accolto il piano presentato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Casoria, ritenendo finanziabile il progetto di demolizione e ricostruzione del plesso “Carlo La Catena”.

Il progetto, relativo alla struttura che fa parte del IV circolo didattico “Giacomo Puccini”, rientra tra i 57 giudicati prioritari dall’ente regionale. Un passo decisivo, dunque, per mettere il punto definitivo su una vicenda aperta da 4 anni, con la chiusura decisa per motivi di sicurezza ed i relativi disagi che comune e studenti hanno dovuto fronteggiare. L’opera, finanziata per quasi 4 milioni di euro, permetterà non solo di riaprire un punto di riferimento per l’istruzione nella zona di Arpino, ma soprattutto di poter fruire di una struttura totalmente nuova e con concezione moderna.

“Il risultato di oggi è frutto di un lavoro lunghissimo e sul quale tanti si sono spesi in silenzio. Voglio ringraziare soprattutto le famiglie e gli studenti per aver affrontato questi anni difficili, ma il nostro obiettivo principale era quello di dare ad Arpino una scuola moderna che possa diventare un punto di riferimento anche oltre le lezioni” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.

A seguire l’ultima fase dell’iter l’assessore ai lavori pubblici Andrea Capano: “Gli uffici hanno lavorato tanto nel solco di quel processo di normalizzazione e di risoluzione delle emergenze che non poteva non toccare la scuola Carlo La Catena. È un risultato che premia l’impegno e che ci deve dare la spinta per arrivare alla riapertura in tempi brevi appena l’iter sarà concluso”