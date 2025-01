San Giorgio a Cremano, piano mobilità sostenibile: on line il questionario Comprendere le esigenze di chi vive, lavora e trascorre il tempo libero

L’amministrazione, guidata dal sindaco Giorgio Zinno inizia il 2025 guardando al futuro in maniera sostenibile ed efficiente. Insieme all’assessore Carlo Lembo infatti, è stato avviato il processo di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile. Si tratta di un processo che punta a soddisfare le necessità relative alla mobilità sul territorio e migliorare la qualità della vita di tutti noi. Questo strumento di pianificazione tiene anche conto dell’accessibilità e dell’impatto ambientale. Per la redazione del Pums, è necessario raggiungere un elevato numero di persone in modo da comprendere le reali necessità della città e le esigenze dei cittadini relative agli spostamenti per studio, lavoro, tempo libero.

Il sindaco invita i cittadini a compilare il test, attraverso il QR code: “Si aprirà un questionario, totalmente anonimo - fa sapere Zinno - a cui vi chiedo di rispondere entro 15 giorni a partire da oggi, in quanto attraverso le vostre risposte, potremo raccogliere dati fondamentali per identificare criticità e opportunità legate alla mobilità locale”.

Le domande del questionario riguardano le abitudini di spostamento quotidiano (mezzi utilizzati, orari, destinazioni principali); le principali difficoltà riscontrate nei trasporti (traffico, carenza di parcheggi, scarsa sicurezza stradale); la disponibilità ad adottare mezzi di trasporto sostenibili (biciclette, trasporto pubblico, veicoli elettrici) e suggerimenti per migliorare la mobilità nel territorio comunale.

Dopo aver raccolto questi dati, verrà redatta e pubblicata una proposta di Pums a cui si potranno poi presentare eventuali osservazioni da parte della comunità. Dati che vanno ad integrare quelli raccolti dalla società affidataria, Wind 3, in virtù di una convenzione di una convenzione stipulata con l’ente.

“Il questionario è uno strumento partecipativo – continua - compilarlo richiede pochi minuti e rappresenta un contributo prezioso per il futuro della nostra comunità. Il tutto con l’obiettivo di creare per la prima volta, un piano della mobilità efficiente e green, cucito sulle reali esigenze di chi vive, lavora e vive il tempo libero sul nostro territorio. Attraverso la collaborazione tra istituzioni e comunità, saremo in grado di affrontare le sfide della mobilità e migliorare la qualità della vita urbana di ognuno di noi”.