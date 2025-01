Somma Vesuviana: portata a termine la realizzazione delle condotte fognarie L'annuncio del consigliere delegato alle periferie Giovanni Stanzione

"E’ una bella notizia per Somma Vesuviana ed in particolare per gli abitanti della località Vignariello. E’ stata portata a termine la realizzazione delle condotte fognarie.

Tale lavoro si è concluso da pochi giorni, quindi a breve la Gori comunicherà che possono essere presentate le richieste di immissione nella stessa rete fognaria. Inoltre c’era un problema decennale, in Traversa Allocca, con continui allagamenti che andavano ad impedire anche la viabilità e lo abbiamo risolto intervenendo sul collettore principale".

Lo ha annunciato Giovanni Stanzione consigliere delegato alle periferie.

"Siamo dinanzi ad una notizia importante. Da sindaco ho posto sempre particolare attenzione alle periferie, sulle quali abbiamo iniziato un percorso di recupero da tempo. Ricordo anche la riqualificazione fatta della zona di Cupa di Nola con marciapiedi che prima erano inesistenti. Ora dobbiamo continuare su questa strada perchè dobbiamo dare risposte anche ai cittadini di altri quartieri.

Con la Gori stiamo lavorando ad un piano specifico riguardante la realizzazione del sistema fognario anche in quelle zone in cui – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano - ancora oggi, non è completamente presente.

Alle fogne aggiungiamo strade e scuole. A breve partiranno i lavori di rifacimento di altre 17 strade, delle quali molte sono in periferia. Ed è in zone periferiche che stiamo costruendo scuole nuove, come il primo asilo nido comunale, la nuova primaria e parchi urbani".