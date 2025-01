Domiziana, Matteo autista dell'Air non ha esitato a salvare un uomo I ringraziamenti dell'amministratore Anthony Acconcia per il comportamento tenuto quella sera

Autista di Air Campania salva la vita ad un uomo. È accaduto lungo la Domiziana, la sera del 2 gennaio scorso. Matteo Mandarino, 32 anni di Pollena Trocchia, grazie al suo coraggio e alla prontezza di riflessi, ha evitato una tragedia.

La ricostruzione

L’autista, mentre percorreva la tratta da Piazzale Tecchio a Mondragone, dopo essere ripartito dalla fermata di Ischitella Lido, ha notato un corpo riverso al centro della carreggiata. Matteo non ha esitato nemmeno per un attimo: ha fermato l’autobus posizionandolo di traverso sulla strada per proteggere l’uomo dalle auto in arrivo e impedire che venisse travolto. Sceso dal mezzo, si è reso conto che l’uomo era privo di sensi e sanguinante. Senza perdere tempo, Matteo ha subito chiamato il 118 e, seguendo al telefono le indicazioni ricevute dal personale medico, ha prestato i primi soccorsi all’uomo, restando al suo fianco fino all’arrivo dell’ambulanza e salvandogli la vita.

I ringraziamenti

«A Matteo va il mio più sentito ringraziamento: il suo coraggio e il suo altruismo hanno permesso di salvare una vita in pericolo», ha dichiarato l’amministratore Anthony Acconcia. «Gesti come il suo sono la prova concreta che ognuno di noi, con la propria umanità, ha il potere di fare la differenza».