Protezione Civile Sant'Agnello: Giovanni Coppola è il neo coordinatore Prima riunione operativa in Comune con il sindaco Antonino Coppola

La Protezione Civile di Sant’Agnello ha ufficialmente un Ccoordinatore: è stato eletto Giuseppe Coppola che ha incontrato oggi il sindaco Antonino Coppola per la prima riunione operativa.

"Il nucleo comunale della Protezione Civile è ora, per la prima volta, strutturato nella sua organizzazione interna. Iniziamo questo percorso insieme, certi dell’esperienza dimostrata sul campo da Giuseppe Coppola e della necessità di avere sul territorio un presidio attivo e preparato ad intervenire - dichiara il Primo Cittadino - Speriamo di formare giovani, e meno giovani, su cui contare nell’attività di supporto alla cittadinanza, sia nella quotidianità che nei momenti di difficoltà".

Giuseppe Coppola entra a far parte nel 2003 della Comunità Montana Monti Lattari in qualità di responsabile per lo spegnimento degli incendi. Nel 2010 inizia la sua esperienza nella realtà della Protezione Civile, affrontando poi anche l’emergenza Covid con specifica delega. È certificato come D.O.S (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) con particolare focus su incendi boschivi con intervento di aerei regionali e nazionali.

"La Protezione Civile rappresenta un’opportunità per essere al servizio della cittadinanza con spirito di sacrificio - dichiara il Coordinatore Giuseppe Coppola - L’idea, condivisa con il sindaco Antonino Coppola e con l’Amministrazione, è incrementare il nucleo di pronto intervento di Protezione Civile, specializzandolo nelle fasi emergenziali, attraverso un polo di partecipazione attiva in cui tanti cittadini possano sentirsi coinvolti e appassionarsi, prendendo parte ad esercitazioni, giornate di formazione ed incontri di sensibilizzazione su temi di protezione civile e tutela del territorio, che riguardano tutti, nessuno escluso".