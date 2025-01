Acerra, Parco Akeru: piantumato il primo degli 800 alberi Al via i lavori nel polmone verde più grande dell'area nord di Napoli

"Un obiettivo strategico importante che proietta la nostra città verso un ruolo centrale di una vasta area della provincia di Napoli".

E’ quanto ha sottolineato il sindaco di Acerra Tito d’Errico questa mattina nel corso della cerimonia di avvio dei lavori del Parco Akeru. Per l’occasione è stato piantumato il primo degli 800 alberi che faranno di Akeru il più grande polmone verde dell’area nord di Napoli.

"La continuità amministrativa di questi anni ed il proficuo lavoro degli uffici dell’ente, uniti ad una forte sinergia tra istituzioni - ha spiegato d’Errico - porteranno i cittadini di Acerra e quelli delle zone limitrofe a godere di un polmone verde di 67mila metri quadri, con aree attrezzate per lo sport e per le famiglie.

Lavoriamo in maniera incessante per la crescita di Acerra e degli acerrani, guardando in una prospettiva che già a breve ci porterà all’apertura della piscina comunale. Investimenti importanti per un governo del territorio responsabile ed efficace".

La piantumazione del primo albero è avvenuta insieme al sindaco di Città Metropolitana Gaetano Manfredi, al presidente del consiglio comunale di Acerra Raffaele Lettieri, alla giunta, ai consiglieri, ai dirigenti dell’ente e ad una rappresentanza dell’Istituto Superiore ‘Bruno Munari’.

"La realizzazione di questo parco - le parole del presidente Lettieri - oltre che migliorare la vita dei cittadini acerrani, in quanto parco pubblico di prossimità a ridosso del centro della città e pertanto fruibile da tutta la popolazione, avrà anche un impatto positivo sul nostro ambiente perché migliorerà il bilancio ambientale della nostra città. Tutto questo è frutto di una visione politica di sviluppo del nostro territorio che abbiamo rappresentato in tutti i luoghi istituzionali, a partire dalla Città di Acerra, dalla Città Metropolitana di Napoli e in Regione Campania".

Esteso su circa 60mila mq, Akeru costituisce un grande polmone verde per la citta`, nonché uno spazio a servizio della collettività con lo scopo di fornire alla cittadinanza ed altri visitatori di un luogo ricreativo a contatto con la natura.

Sarà anche il posto ideale dove usare la bici, passeggiare e praticare attività sportive, grazie alla realizzazione di una pista di atletica regolamentare, di due campi da calcio e di un campo da basket. Akeru, inoltre, ha delle aree adatte alle stimolazione sensoriale di bambini con autismo, con la progettazione eseguita da professionisti specializzati nel trattamento dell’autismo con il coinvolgimento delle famiglie per ascoltare al meglio i loro bisogni.