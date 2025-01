Maltempo a Napoli: chiusura di parchi e spiagge il 18 Gennaio Domani scatta l'allerta meteo

A causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Campania, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di parchi, spiagge e altre aree pubbliche domani, sabato 18 gennaio, dalle 00:00 alle 20:00, in seguito a fenomeni meteorologici avversi previsti per l'intera giornata.

Durante questo periodo di allerta, saranno chiusi i parchi cittadini e l’accesso al pontile nord di Bagnoli, così come le spiagge pubbliche della città. La decisione è stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali rischi legati a condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Il Comune invita i cittadini a rispettare le disposizioni e a prestare attenzione alle previsioni meteo, evitando l’accesso a queste aree durante l'orario di chiusura.