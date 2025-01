Acerra: convenzione tra comune e federazione italiana nuoto per la piscina Il sindaco Tito d'Errico: "Giornata storica per la nostra città"

“Un’altra giornata storica per la nostra città”. E’ quanto ha sottolineato il sindaco di Acerra Tito d’Errico nel corso della firma della convenzione tra il Comune di Acerra e la Federazione Italiana Nuoto per la gestione del Centro Federale di Alta Specializzazione presso la piscina comunale, intitolata al grande Carlo Pedersoli, da tutti conosciuto come Bud Spencer.

Presenti alla cerimonia nella splendida cornice del Castello dei Conti i ragazzi di tutte le scuole cittadine accompagnati dai rispettivi docenti di scienze motorie.

“La piscina e tutta la struttura tra via Clanio e via Luigi De Rosa rispecchiano la finalità sociale di dare impulso alla cultura dello sport come opportunità di sviluppo per la città di Acerra – ha evidenziato d’Errico – riconoscendo nello sport, nelle attività motorie e nel diritto al gioco lo strumento fondamentale per la formazione ed il benessere della persona. Ringrazio tutti gli uffici ed il personale dell’ente che hanno lavorato per chiudere questo accordo superando innumerevoli ostacoli burocratici tra ditte fallite e interdette ed assumendosi una forte responsabilità nel portare avanti l’attività amministrativa di realizzazione della struttura”.

L’impianto costituirà un polo territoriale per la formazione tecnico-sportiva sia per i giovani nuotatori interessati alle discipline acquatiche promosse dalla Fin sia per gli atleti agonisti tesserati Fin con le società sportive del territorio e sia la sede di un Centro Federale Fin per lo svolgimento di attività di alto livello, ivi compresi lo svolgimento di raduni collegiali di Squadre regionali e nazionali della Federazione e l’organizzazione di manifestazioni federali. Il Comune, invece, mantiene a suo carico la gestione pubblica dell’impianto e delle tariffe.

“E’ una precisa scelta politico-amministrativa che abbiamo già sancito a dicembre in consiglio comunale - ha aggiunto il primo cittadino - la gestione pubblica deve condurre ad un’offerta di servizi ai cittadini a costi ridotti, per un benefico impatto sociale sulla vita degli acerrani anche attraverso misure di sostegno per gli anziani, i diversamente abili e per tutti quei ragazzi delle scuole che potranno fare attività motoria in questa struttura. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione della Federazione, riconosce e promuove la diffusione dello sport come percorso di integrazione ed inclusione sociale. La Fin, in proposito, possiede esperienza, organizzazione e professionalità tali da garantire il migliore know how e la massima qualità per la gestione, la programmazione e la conduzione dell’impianto. Mi auguro che ad Acerra possano crescere e formarsi i futuri campioni delle discipline acquatiche”.

A sottoscrivere l’intesa con l’amministrazione comunale di Acerra il presidente del Comitato Regionale Campania Fin, l’avvocato Paolo Trapanese, storico portiere del Settebello e della pluriscudettata Canottieri Napoli. “Questa firma ha un valore storico - ha spiegato emozionato - e per questo ringrazio la città di Acerra, che oggi ha una struttura che è un modello di gestione sperimentale. Diventerà un luogo di accoglienza per tutti, soprattutto per i giovani, un luogo di aggregazione per fare solo cose belle. Speriamo di esportare il modello Acerra ovunque”.



“La nostra parte, quella pubblica – le parole del presidente del consiglio comunale Raffaele Lettieri – consisterà nel monitorare dal punto di vista amministrativo le attività e creare quel legame tra il territorio e l’impianto, che sia un luogo non solo di sport, ma di legalità partendo da un’interlocuzione con le scuole e diverse realtà associative per un accordo di partnership a tariffe agevolate”. “Fin dal mio arrivo ad Acerra tra gli obiettivi prioritari c’è stato l’apertura della piscina – ha invece dichiarato il dirigente del Settore Lavori Pubblici dell’ente l’ingegnere Giovanni Soria – ci siamo ritrovati il cantiere fermo per il fallimento della ditta e abbiamo trovato i fondi necessari (Pics) che hanno riattivato la progettazione per una finalità sociale”.

La piscina ‘Carlo Pedersoli’ è un impianto omologato per le gare internazionali a vasca corta di nuoto e nel quale potranno essere praticati la pallanuoto nazionale (fino alla serie A2 femminile), il nuoto sincronizzato ed i corsi di salvamento. L’impianto è dotato di un centro fitness per attività quali aerobica, ginnastica artistica e body building, ambienti wellness per massaggi e trattamenti estetici, oltre che di un campo polivalente esterno utilizzabile per diverse discipline sportive.