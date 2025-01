Casamarciano, scoperta una discarica di rifiuti a cielo aperto La Guardia Agroforestale Italiana ha chiesto la bonifica del sito

Una discarica a cielo aperto è stata rinvenuta dagli operatori della Guardia Agroforestale Italiana nel comune di Casamarciano. In particolare, sotto il cavalcavia dell'autostrada A16, è stata scoperta la presenza di numerosi rifiuti. Discarica che era già stata segnalata ad agosto, con la situazione che è anche peggiorata in quanto sono stati aggiunti tubi di scarico in eternit.

Considerata la pericolosità di alcuni rifiuti presenti ed il pregio ambientale dell'area ricompresa, l'associazione ha chiesto di bonificare il tutto.