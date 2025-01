Sant'Agnello: fondo di solidarietà per agevolazioni sociali sulla tari Domande da presentare entro il 16 febbraio 2025

Il Comune di Sant’Agnello, con Delibera di Consiglio n.9/2024, ha istituito un apposito fondo di solidarietà a cui i cittadini in difficoltà possono accedere per ricevere un rimborso parziale del pagamento dell’imposta TARI del 2024. «È un piccolo aiuto che può dare un minimo di sollievo alle famiglie in situazioni difficili, costrette a far fronte a tante spese - spiegano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e il Vice Sindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali Maria Russo - con un’attenzione particolare agli anziani che vivono da soli e ai nuclei familiari numerosi».

Le agevolazioni vengono applicate tenendo in considerazione vari requisiti, tra cui la composizione del nucleo familiare, l’ISEE e la regolarità dei pagamenti dovuti al Comune, compreso il tributo per il servizio rifiuti. Il bando pubblico prevede un rimborso del 50% della TARI 2024 per gli over 65 che vivono da soli e per i nuclei familiari composti da almeno 5 componenti, con Isee fino a 6.500 euro. Il rimborso del 30%, invece, è previsto per i nuclei fino a 4 componenti e Isee fino a 6.500 euro e per le famiglie di almeno 5 persone con Isee da 6.501 a 8.000 euro. I cittadini aventi diritto verranno inseriti in una graduatoria pubblica e accederanno al fondo di solidarietà sulla base dei requisiti. Qualora i costi da sostenere siano superiori al limite di spesa autorizzato dal Consiglio Comunale, 5.000 euro totali, si applicheranno le riduzioni proporzionali nella stessa percentuale a tutti gli aventi diritto.

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 16 febbraio 2025. Il modulo va presentato, a mano o tramite mail, all’Ufficio protocollo comunale ed è scaricabile dal sito istituzionale del Comune al seguente link: https://www.comune.sant-agnello.na.it/novita/bando-pubblico-per-laccesso-al-fondo-di-solidarieta-per-agevolazioni-sociali/