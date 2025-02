Gennaro Imperatore: "Il ciclo mestruale, le implicazioni emotive e relazionali" Un libro che diventa un viaggio affascinante ricco di consapevolezza e autenticità

Nella biblioteca la biblioteca "Sacerdote Giovanni Alagi" di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, si è tenuta la presentazione del libro “Periodica-mente psicologia, cultura ed educazione del ciclo mestruale”, scritto da Gennaro Imperatore, psicologo, psicoterapeuta e criminologo, alla presenza del primo cittadino di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, Maria Luisa Iavarone, docente universitaria Parthenope Napoli, Teresa De Lai ginecologa, Nicola Guido ginecologo, Federica Reginelli, psicologa psicoterapeuta e la moderatrice del convegno, avvocato Concetta Iannibelli legata da un rapporto di grande amicizia e stima, allo scrittore.

Tra gli ospiti presenti in sala, l’ambasciatore del Burundi in Italia, Ernest Ndabashinze. Ha dato inizio ai lavori il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, salutando i presenti ed evidenziando le bellezze artistiche e storiche presenti a Villa Bruno.

Successivamente ha preso la parola l’autrice della prefazione del libro, Maria Luisa Iavarone, la quale ha introdotto i presenti verso un viaggio ricco di consapevolezza e autenticità, evidenziando come questo lavoro editoriale, rappresenti un originale contributo sul tema del ciclo mestruale.

Un’analisi organica e sistematica sul tema: da quello bio-psico-sociale a quello antropologico-culturale, dalla dimensione politica di genere a quella ambientale.

E' stato poi l’autore del libro, Gennaro Imperatore a descrivere il suo saggio, un’opera articolata e multidimensionale che si propone di offrire una trattazione capillare ed approfondita del ciclo mestruale.

L’obiettivo prioritario è stato analizzarlo da una prospettiva integrata, includendo gli ambiti biologico, psicologico, pedagogico e sociale, al fine di fornire una comprensione completa e olistica di una fase importante nella vita di tutte le giovani donne.

Il saggio si propone attraverso analisi e testimonianze, di descrivere non solo i processi fisiologici legati al ciclo mestruale, ma di esplorarne anche le implicazioni emotive, relazionali e culturali, mettendo in discussione stereotipi e false credenze, radicati nella società.

Approfondito il significato simbolico del ciclo mestruale, le conseguenze comunicative che ne derivano e i loro cambiamenti nel tempo.

Dopo gli ulteriori interventi dei relatori presenti, ci si è salutati con la consapevolezza che questo volume risulta imperdibile, in quanto utile ausilio educativo e didattico per diffondere informazioni corrette, comprensibili, scientificamente fondate e per affrontare nella giusta connotazione, tematiche ritenute da sempre, veri e propri tabù.