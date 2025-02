Pacco alimentare: per le domande c'è tempo fino al 18 febbraio A Pollena Trocchia, confermato il beneficio per famiglie e cittadini in difficoltà

Torna il “Pacco Alimentare”, l’aiuto concreto per cittadini e famiglie in difficoltà. Anche nel 2025, dunque, il comune di Pollena Trocchia ha aderito al progetto promosso dal banco alimentare Campania onlus “Condividere i bisogni per condividere il senso della via”: grazie ad esso settanta famiglie del territorio in condizioni di disagio socio-economico e ambientale potranno ricevere mensilmente, per un intero anno, alimenti di prima necessità.

"Possono accedere al beneficio del pacco alimentare, i nuclei familiari e le persone sole, privi di reddito o con reddito insufficiente, che risiedono a Pollena Trocchia, hanno una attestazione Isee inferiore o uguale a seimila euro e non percepiscono un beneficio analogo da altre associazioni o da altri enti religiosi operanti sul territorio.

Dopo che saranno pervenute tutte le istanze, gli uffici comunali preposti redigeranno un’apposita graduatoria per individuare quali tra tutte le richieste pervenute potranno essere soddisfatte" - ha spiegato Carmen Filosa, assessore alle politiche sociali del comune di Pollena Trocchia.

Le famiglie interessate devono presentare domanda entro martedì 18 febbraio utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso l’ufficio politiche sociali dell’ente o scaricabile dal sito istituzionale.

"Questa amministrazione comunale opera costantemente per garantire sostegno e sussidio tangibile a chi ha maggior bisogno, specialmente in una fase storica come quella attuale, nella quale le difficoltà di singoli e famiglie diventano sempre più critiche anche a causa del costante aumento del costo della vita" - ha detto Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.