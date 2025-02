Sicurezza, il Vescovo di Acerra incontra i commercianti Il Vescovo promuoverà un incontro pubblico

Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, ha incontrato una delegazione di commercianti della città per discutere del crescente problema della sicurezza. Durante l'incontro, i commercianti hanno espresso il loro disagio riguardo alla situazione, chiedendo interventi concreti per migliorare la sicurezza nella zona.

Il vescovo ha confermato il suo impegno nel promuovere un confronto pubblico sulla questione della sicurezza, in collaborazione con l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine. L'incontro, infatti, ha avuto luogo dopo che il 31 gennaio il comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, convocato dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, aveva discusso la questione. Anche il sindaco di Acerra, Tito d'Errico, aveva preso parte all'incontro.

Monsignor Di Donna ha sottolineato che la difficoltà di garantire sicurezza in città è spesso legata a problematiche sociali, come la povertà, e ha accolto positivamente le soluzioni concrete proposte, come l'aumento del personale delle Forze dell'Ordine, l'implementazione della videosorveglianza e altre misure deterrenti.

Concludendo l'incontro, il vescovo ha ribadito l'importanza di un impegno comune, esprimendo l'auspicio che tutti insieme si possa "riprendersi la città". Il confronto pubblico sulla sicurezza, che vedrà il coinvolgimento delle autorità locali e delle forze dell'ordine, sarà promosso da monsignor Di Donna nei prossimi giorni.