San Giorgio a Cremano: un corso di disegno fumettistico per giovani talenti Il sindaco annuncia una nuova opportunità gratuita per i ragazzi dai 13 anni in su

a cura di

Gianni Vigoroso

lunedì 17 febbraio 2025 alle 15:37



San Giorgio a Cremano: un corso gratuito di disegno fumettistico per giovani talenti, dai 13 anni in su