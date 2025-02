Casoria: ecco come segnalare sversamenti abusivi e terreni incolti Il servizio sarà gestito dalle guardie ambientali

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Bene rafforza il proprio impegno per il decoro urbano e la tutela ambientale con l’istituzione di un numero telefonico e whatsapp dedicato alla segnalazione anonima di sversamenti abusivi di rifiuti e terreni incolti.

Il servizio sarà gestito dalle Guardie Ambientali, che si occuperanno di raccogliere le segnalazioni e attivare gli interventi necessari. I cittadini potranno ora segnalare in modo rapido e riservato situazioni di degrado e potenziale pericolo ambientale al numero 3420732814.

“Questa iniziativa nasce dall’ascolto delle esigenze dei cittadini e dalla volontà di dotare la città di strumenti concreti per combattere il fenomeno degli sversamenti abusivi e dell’incuria dei terreni,” ha dichiarato il Sindaco Raffaele Bene. “Grazie alla collaborazione della cittadinanza, al lavoro della nostra amministrazione e all’operato delle Guardie Ambientali, potremo intervenire in maniera più tempestiva ed efficace per contrastare queste problematiche.”

L’assessore all’ambiente Valerio Cresci ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini:

“Il numero di segnalazione rappresenta un’arma in più per tutelare il nostro territorio. Invitiamo tutti a utilizzarlo responsabilmente per aiutarci a individuare e risolvere le criticità legate agli sversamenti illegali di rifiuti e alla omessa manutenzione dei terreni. Grazie al prezioso contributo delle Guardie Ambientali, potremo garantire un’azione più capillare e tempestiva a tutela del nostro territorio.”

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di interventi volti ad incrementare la raccolta differenziata e migliorare la qualità dell’ambiente urbano e a contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti, fenomeno che rappresenta un rischio non solo per il decoro, ma anche per la salute pubblica.

Per segnalare episodi di sversamento abusivo di rifiuti o la presenza di terreni incolti, basterà inviare un messaggio WhatsApp al numero 3420732814. Il servizio, gestito dalle Guardie Ambientali, garantirà il massimo riserbo sulle segnalazioni ricevute e un pronto intervento nei casi segnalati. L’impegno dell’amministrazione comunale prosegue con azioni concrete per garantire una città più pulita, sicura e rispettosa dell’ambiente.