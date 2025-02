M5S: Acerra merita di più: basta assenze e sprechi La denuncia: "Il tempo degli sprechi e dei privilegi per pochi deve finire"

"Il consiglio comunale di Acerra non si è svolto per mancanza del numero legale. In aula erano presenti solo sette consiglieri di opposizione e quattro di maggioranza, compreso il sindaco.

Un’assenza ingiustificata da parte della maggioranza, ancora più grave considerando che la maggior parte dei punti all’ordine del giorno erano stati presentati proprio da loro". Lo scrive in una nota il gruppo territoriale M5S Acerra.

"Tale assenza non può nemmeno essere imputata alle due note inviate dall’opposizione al presidente del consiglio il 19 febbraio, alle quali non è mai arrivata risposta, dove si chiedeva il rinvio del consiglio e delle commissioni consiliari del 20 febbraio, vista la situazione che in questi giorni ha profondamente colpito la comunità acerrana.

Altrimenti ci troveremmo dinanzi a una gravissima inadempienza da parte del presidente del consiglio Comunale che ricade direttamente sulle tasche dei cittadini acerrani.

Infatti se il consiglio comunale viene annullato per mancanza del numero legale, i consiglieri presenti non percepiscono il gettone di presenza, tuttavia, c’è comunque una spesa a carico delle casse pubbliche: il comune deve rimborsare le aziende o gli enti per cui lavorano i consiglieri assenti dal lavoro per svolgere il loro mandato. Questo significa che, mentre chi avrebbe dovuto garantire il funzionamento del consiglio ha scelto di non presentarsi, i cittadini continuano comunque a pagare.

L’assenza della maggioranza è solo l’ennesimo segnale di una gestione amministrativa che sembra sempre più distante dai problemi reali della città. Anche durante il sopralluogo della commissione parlamentare ecomafia il sindaco non si è presentato, perdendo un’altra occasione per rappresentare Acerra e dare risposte concrete alla comunità.

Dal 2017 il M5S coerentemente non si è mai reso partecipe di un sistema che ha neutralizzato le forze sane e genuine della città. L’opposizione tutta non ha i numeri per presentare e far approvare una mozione di sfiducia, per questo ci appelliamo a chi amministra la nostra città, a loro chiediamo uno scatto di libertà.

Acerra merita un’amministrazione presente, responsabile e attenta. Il tempo degli sprechi e dei privilegi per pochi deve finire".