San Giorgio a Cremano: pari opportunità valorizzazione del talento femminile Studenti degli istituti superiori giudicano i libri di tre autrici e decretano l’opera vincitrice

Nel’ambito degli appuntamenti di Donne in March, il programma di eventi che il Comune di San Giorgio a Cremano dedica alle Pari Opportunità, oggi si è svolto “Cremano Donna”, Premio letterario incentrato sulla scrittura al femminile che vede protagonisti da tre anni, studenti degli istituti superiori in veste di giurati ed autrici del panorama letterario nazionale. Nella Biblioteca di Villa Bruno oggi erano presenti: Barbara Perna con il suo romanzo “Annabella Abbondante – La verità non è una chimera”, Elisa Ruotolo con “Cronache senza gloria Operazione Alexandra” e Francesca Maria Benvenuto con “L’Amore assaje”.

Il romanzo di Barbara Perna e il terzo libro di una trilogia crime italiana tutta al femminile, edita da Giunti editore. Il secondo libro selezionato, quello di Lisa Ruotolo, è ambientato nel 1945, quando due zanzare si incontrano per organizzare un complotto contro Hitler e mostra la seconda guerra mondiale attraverso gli occhi di uno fra i più piccoli e fastidiosi degli insetti. Infine il libro di Francesca Maria Benvenuto, “L’Amore assaje” è una storia struggente, quella di Zeno, quindici anni, rinchiuso nel carcere minorile di Nisida.

Attraverso l’associazione la Bottega delle Parole, le autrici hanno presentato agli studenti le loro opere in un incontro e spetterà proprio ai più giovani, decretare entro marzo del prossimo anno, il libro vincitore, valutandolo secondo la trama, il linguaggio, il tema sociale ecc…

“Con questo Premio Letterario al femminile, giunto ormai alla III edizione – ha detto il Sindaco Zinno - trattiamo il tema delle Pari Opportunità anche dal punto di vista letterario per comprendere sempre meglio con quali occhi le donne guardano e vivono nel mondo ed interpretare l’evoluzione del loro ruolo nella società, analizzandone i cambiamenti che ci riguardano. Cremano Donna continua ad essere un'iniziativa che ribadisce il nostro impegno per le pari opportunità e la valorizzazione del talento femminile anche in ambito letterario. Dar voce ai giovani significa offrire loro la possibilità di confrontarsi con storie e visioni al femminile, contribuendo alla costruzione di una società più equa e consapevole. È emozionante vedere come i ragazzi vivano la nostra biblioteca comunale non solo come un luogo di studio, ma come uno spazio accogliente e familiare, in cui crescere culturalmente e umanamente”.