Ischia: cessa l'allarme, resta aperto il dormitorio diocesano di Forio Determinante la dura presa di posizione dei volontari della mensa del sorriso

"Grazie alla dura presa di posizione dei volontari della Mensa del Sorriso rappresentati da Fausta Piccolo e da Carlo Giordano che ai nostri microfoni si erano detti pronti ad occupare la struttura, sull’isola d’Ischia il dormitorio diocesano di Forio non chiuderà le porte ai senzatetto che prima di trovare rifugio a Forio, erano costretti a dormire all’addiaccio, sulle banchine dei porti o all’esterno del complesso del Pio Monte della Misericordia di Casamicciola Terme". E' quanto scrive come sempre in maniera puntuale Gennaro Savio.

"Inaugurato nel gennaio del 2025, nelle prossime ore avrebbe potuto chiudere i battenti pare per la mancanza di un custode notturno ma grazie alla tenacia dei volontari la chiusura è stata scongiurata.

A darne notizia la caritas diocesana di Ischia la quale in un comunicato stampa ha precisato che “nonostante le notizie che stanno circolando in queste ore riguardo una possibile chiusura del dormitorio presso il centro di accoglienza ‘Giovanni Paolo II’ di Forio, il dormitorio prosegue regolarmente la sua attività”.

Intanto l’emergenza povertà sull’isola d’Ischia è sempre presente. Infatti oltre a migliaia di famiglie costrette a rivolgersi alla Caritas e ad altre associazioni di volontariato per ottenere dei beni di prima necessità e poter mettere così il piatto a tavola, sono tanti coloro che si rivolgono alla mensa del sorriso di Casamicciola per poter mangiare un piatto caldo. Cittadini stranieri ma anche isolani.

Qui ogni sera, in un clima cordiale e familiare, grazie al grande lavoro dei volontari si può consumare un pasto completo.

Il frigorifero quasi vuoto oltre a sottolineare la necessità di contribuire da parte di tutti a donare cibo a questa struttura, dà anche il senso dello sforzo che i volontari quotidianamente fanno non senza difficoltà per sfamare i loro assistiti.

In questi mesi la mensa del sorriso - conclude Savio - è stata anche meta di un percorso per l’orientamento e le competenze trasversali che ha visto protagonisti gli alunni del Liceo “Giorgio Buchner” di Ischia. Ragazze e ragazzi che hanno fatto un’esperienza umana straordinaria aiutando i volontari nel cucinare e nel servire a tavola gli ospiti. Cosa aggiungere. L’augurio è che sull’isola d’Ischia continui sempre ad esserci la possibilità per chi ne ha bisogno di poter avere un pasto caldo e un tetto sotto cui ripararsi".