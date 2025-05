Cicciano: fede e devozione a Santa Maria degli Angeli Espositi i sei carri allegorici lungo il viale del Santuario

Cicciano celebra Santa Maria degli Angeli alla quale è intitolato un piccolo santuario costruito per custodire un'immagine affrescata della Vergine con bambino, contornata di angeli, che la tradizione vuole essere stata ritrovata per caso dai buoi di un contadino.



Ieri sera sono stati espositi i sei carri allegorici lungo il viale del Santuario e si è svolta la XVI edizione festival della musica città di Cicciano. Domani, sabato 3 maggio l'esibizione di Giusy Attanasio. Domenica 4 maggio la tradizionale sfilata per le vie cittadine con partenza da piazza Mazzini alle ore 9.

Il comitato carro Sant'Antonio, quest'anno presenta: "Silenzi intrecciati". Il tema riflette la realtà dell'autismo dove, molte volte, la comunicazione non avviene nei modi convenzionali ma attraverso segnali sottili, gesti e reazioni in cui i "silenzi" diventano una forma di linguaggio a sé, profondo e potente.

I silenzi non sono vuoti, ma spazi vivi e pulsanti dove si intrecciano emozioni, pensieri e relazioni. Come fili invisibili, questi silenzi si connettono in modi unici, dando forma a una comunicazione fatta di sguardi, gesti, respiri e piccole grandi reazioni.

Un linguaggio silenzioso, sì, ma carico di significato, spesso più autentico di mille parole. “Silenzi Intrecciati” è un invito ad ascoltare con il cuore, a vedere con più attenzione, a riconoscere che la comunicazione vera, a volte, nasce proprio dove il rumore si spegne.