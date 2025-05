Arzano pianta il futuro: giardino didattico per la legalità e biodiversità La giornata ha segnato un duplice momento simbolico

Il Liceo “Giordano Bruno” di Arzano ha ospitato con grande partecipazione l’iniziativa “Un albero per il futuro”, promossa dai Carabinieri del nucleo Tutela Biodiversità, trasformandola in un’esperienza concreta di cittadinanza attiva, educazione ambientale e impegno per la legalità.

La giornata ha segnato un duplice momento simbolico: la piantumazione di alberi nel quadro del progetto nazionale del “bosco diffuso della legalità” e l’inaugurazione ufficiale del giardino didattico “Orto Bruno”, uno spazio educativo e rigenerativo realizzato nell’ambito del progetto Pnrr “Ensemble” dagli studenti delle classi II A SU, II A LS e II B LL, coordinati dalla professoressa Carolina Galante.

A fare gli onori di casa la dirigente del Liceo, la professoressa Maria Luisa Buono, e a rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti l’assessore al Verde e Decoro urbano, Fabio Gallo, e il consigliere comunale Tommaso Bianco, che hanno portato i saluti istituzionali e sottolineato l’impegno del Comune nel sostenere iniziative che coniugano ambiente, educazione e legalità.

Durante l’incontro, i militari del nucleo tutela biodiversità di Agerola hanno piantumato diverse piantine, un gesto dal forte valore simbolico che si è trasformato in un rito collettivo: mettere radici di legalità, cura e responsabilità nel terreno fertile della comunità scolastica. Ogni albero, affondando le sue radici nella terra dell’Orto Bruno, ha raccontato una storia di impegno e speranza, incarnando i valori della biodiversità e della giustizia ambientale.

Protagonisti appassionati di questo momento sono stati anche gli studenti della II Asl, che hanno presentato con competenza e orgoglio il sito Internet dedicato al progetto “Orto Bruno”, frutto del loro lavoro digitale e narrativo.

A seguire, hanno accompagnato i visitatori in un percorso guidato all’interno del nuovo giardino didattico, illustrandone le caratteristiche, gli intenti educativi e la visione che lo anima: un luogo dove la scuola incontra la natura, dove si coltivano conoscenza, bellezza e consapevolezza ambientale.