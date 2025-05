FdI Acerra, successo per la campagna sul vigile di quartiere "Per una città più sicura"

“Con un volantinaggio organizzato dal direttivo di Fratelli d’Italia Acerra e dai ragazzi di Gioventù Nazionale, abbiamo fatto conoscere alla città la nostra proposta sul vigile di quartiere.

Una proposta facile da realizzare, efficace, capace di ridare dignità ai ragazzi in divisa per combattere i troppo frequenti casi di degrado e microcriminalità.



Continueremo la nostra attività di volantinaggio nei prossimi giorni per dire basta alle menzogne e alle false promesse del duo D’Errico-Lettieri”. È quanto dichiara il circolo di Fratelli d’Italia Acerra.