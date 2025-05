Visciano ricorda padre Arturo D'Onofrio: il gigante della carità Attesissima la partita del cuore tra Ambasciatori del sorriso ed ex calciatori di serie A

Si svolgerà venerdi 30 maggio a Visciano alle ore 18:30 nella chiesa San Sebastiano Martire in via Roma, il convegno: "Padre Arturo, il gigante della carita", organizzato dal club Napoli Visciano dall'associazione Vesuvius Aps in collaborazione con il comune di Visciano e il patrocinio morale di Telethon.

Alla manifestazione interveranno: Sabatino Trinchese sindaco di Visciano, Angelo Iannelli attore , fondatore e curatore Social Day, Padre Vito Terrin, Domenico La Manna parroco di Visciano, Gianni Improta dirigente ex calciatore del Napoli, Vincenzo La Manna, presidente club Napoli Visciano, Pellegrino Gambardella, presidente ex allievi di Padre Arturo, Domenico Napolitano docentee moderatore evento, performance musicale a cura degli allievi di Raffaele La Manna.

Il Social Day kermesse sociale dedicato a Padre Arturo D’Onofrio si concluderà nei campetti polivalenti Sebastiano La Manna detto Juliano in Via Camaldoli nei pressi dello Stadio Comunale Vito Santaniello dove si disputerà l’attesissima partita del cuore tra Ambasciatori del Sorriso contro gli ex calciatori di serie A. Calcio d’inizio alle ore 17:30. Previsti diversi ospiti dello spettacolo, personaggi dello sport e istituzioni ecclesiastiche, per ricordare un grande uomo in odore di santità.