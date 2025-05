Somma Vesuviana: al via la riqualificazione dello stadio Felice Nappi Lavori da realizzare con fondi rientranti nella terra dei fuochi

"Parte la riqualificazione dello Stadio Comunale Felice Nappi. Dopo tanta burocrazia iniziamo e lasceremo ai nostri concittadini opere importanti come scuole nuove, parchi e anche lo Stadio con il campo sportivo che sarà rifatto con erba sintetica, da regolamento Coni e verranno rifatti gli sopogliatoi e rimodellati gli spalti.

Questo è l’intervento che i tifosi chiedevano da tempo anche perchè la nostra Viribus Unitis ha una storia davvero importante fatta anche di vittorie importanti. Sono state rifatte anche le luci.

Avere un campo sportivo all’avanguardia pone le basi anche ad una stagione vincente. Questi lavori non sono realizzati con fondi Pnrr ma con fondi rientranti nella Terra dei Fuochi.

Allo stesso tempo sottolineo che noi ci siamo trovati in un periodo storico importante che è stato quello del Pnrr ma siamo stati anche bravi nella realizzazione e nella presentazione dei progetti riuscendo ad ottenere ben 28 milioni di euro di finanziamenti.

Uno dei progetti più importanti è la riqualificazione dell’area nei pressi del sito archeologico dove nascerà un Polo Scolastico con Parco Urbano, nasceranno strutture importanti finalizzate alla riqualificazione dell’area”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Probabile che lo Stadio possa essere disponibile per la prossima stagione agonistica.

“Oggi abbiamo messo la prima pietra sulla riqualificazione del campo sportivo e degli spogliatoi, della struttura del Felice Nappi. E’ importante consegnare entro pochi mesi la struttura – ha dichiarato Ezio Micillo, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano - ai cittadini, agli sportivi, alla comunità intera. Speriamo di dare lo Stadio a breve alla squadra locale. Una squadra che ha avuto una grande storia e tanti successi. Per questa Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno, è stato un anno e mezzo di lavoro estenuante sui lavori pubblici e stiamo per raggiungere altri obiettivi”.

Inaugurati i cantieri del Polo scolastico, oggi inaugurato il cantiere di riqualificazione dello Stadio Comunale.

“In qualità di assessore allo sport, con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, con tutta l’Aministrazione ed in primo luogo con il sindaco Salvatore Di Sarno, per avere la giornata di oggi. Il campo Comunale oltre ad essere il simbolo di una comunità – ha affermato Rosalinda Perna, Assessore allo Sport del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano - è anche luogo dove c’è aggregazione e dove i giovani si incontrano per vivere dei momenti di valori sportivi. Oggi è un grande risultato”.