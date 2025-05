Sostenibilità e rispetto per l'ambiente: un nuovo tassello a Pollena Trocchia Un distributore automatico di acqua al plesso Fusco microfiltrata e purificata

Un distributore automatico di acqua microfiltrata e purificata a disposizione degli alunni del plesso Fusco dell’I.C. Gaetano Donizetti.

È questa l’ultima buona notizia in ordine di tempo relativa alle scuole di Pollena Trocchia, dove ancora una volta si dimostra alta l’attenzione rivolta all’ambiente e, al tempo stesso, all’educazione delle giovani generazioni.

«La scorsa mattina al plesso Fusco abbiamo vissuto un momento speciale: l’installazione di un erogatore di acqua purificata, realizzata grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, scuola, società Staei e supporto degli sponsor che hanno fortemente creduto in questa iniziativa.

Un gesto concreto verso la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente: a tutti i bambini sono state consegnate borracce riutilizzabili, che potranno riempire gratuitamente ogni giorno, riducendo l’uso della plastica e promuovendo buone pratiche fin da piccoli» ha spiegato l’assessore all’ambiente Ilenia Terracciano.

Con lei all’inaugurazione – momento simpaticamente contagiato anche dai festeggiamenti per la vittoria del quarto scudetto del Napoli – il suo collega di giunta delegato alla pubblica istruzione, Arturo Cianniello, e il sindaco del comune vesuviano, Carlo Esposito.

«Siamo entusiasti per la partenza del progetto “L’acqua che insegna alla Sete” qui a Pollena Trocchia, un’iniziativa che ci rende orgogliosi e che punta a rendere la nostra comunità più ecosostenibile partendo proprio dalle scuole.

Nonostante l’anno scolastico stia ormai per terminare, non si spegne la nostra attenzione e le iniziative, anche piccole ma sempre significative, che realizziamo per i nostri studenti, come il menu speciale di fine anno della mensa scolastica e la recente visita istruttiva a una cartiera per gli alunni più grandi» ha commentato l’assessore Cianniello.

«Sensibilizzare i nostri studenti e, attraverso di loro, l’intera comunità cittadina sul tema dell’ecosostenibilità, riducendo significativamente il consumo di plastica: è questo il meritevole obiettivo del progetto “L’acqua che insegna alla Sete”, che abbiamo sposato con entusiasmo e che nelle scorse ore ha visto la sua partenza dal plesso Fusco.

Ora, vogliamo diffondere l’iniziativa anche negli altri plessi dell’Istituto comprensivo, dalla scuola materna alla scuola media, affinché tutti i nostri alunni, al di là delle differenze di età, imparino a rispettare l’ambiente e impegnarsi per la sua tutela» ha concluso il sindaco Carlo Esposito.