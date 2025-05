Acerra: nel week end tornano gli eventi dell'assedio al castello E c'è attesa per la rievocazione storica dell'assalto in programma domenica prossima

Dopo il grande successo della seconda edizione degli sbandieratori, svoltasi domenica 18 maggio nel parco comunale di via Manzoni e accolta con straordinario entusiasmo da cittadini, famiglie e visitatori, il viaggio nella storia proposto dalla città di Acerra volge al suo momento più atteso e spettacolare pronta a vivere il suo gran finale.

Nel weekend del 30 maggio - 1° giugno, si concluderà il programma dell’assedio al castello, rievocazione storica tra le più suggestive del territorio, che riporterà ancora una volta la città indietro nel tempo, trasformandola in un grande palcoscenico medievale a cielo aperto.

Tre giornate dense di fascino, in cui la storia prenderà vita attraverso accampamenti, tornei cavallereschi, sfilate in costume e una straordinaria rievocazione di battaglia, grazie alla partecipazione di oltre 350 figuranti e gruppi storici provenienti da tutta Italia.

Il programma prenderà il via venerdì 30 maggio con l’allestimento del Campo Medievale lungo il fossato del Castello dei Conti (dalle ore 17.00), proseguirà sabato 31 maggio (dalle ore 10.00) e si concluderà domenica 1 giugno (dalle ore 10). L’accampamento medievale, ricostruito nei minimi dettagli, offrirà al pubblico uno spaccato autentico della vita quotidiana nel Medioevo.

Sabato 31 maggio, dalle ore 19.00, sarà il momento della seconda edizione della Giostra del Cavaliere, che si svolgerà all’interno del Parco Comunale di Via Manzoni, lo stesso che ha ospitato l’evento degli Sbandieratori. Si tratta di un torneo spettacolare di origine araba, introdotto nel XV secolo dagli spagnoli: i cavalieri si sfideranno lanciandosi palle di creta, cercando di disarcionarsi a vicenda, in un affascinante duello di abilità e forza. Durante la serata è previsto anche uno spettacolo di falconeria, che arricchirà ulteriormente l’evento con dimostrazioni suggestive e momenti di approfondimento sull’antica arte della caccia con i rapaci.

Domenica 1 giugno, dalle ore 11.00, avrà luogo il Corteo Storico lungo le vie cittadine, con partenza e ritorno a Piazza Castello, durante la quale i partecipanti in costume saluteranno la cittadinanza, offrendo uno spettacolo di grande impatto visivo e simbolico.

Infine, a chiudere questa straordinaria rassegna, domenica sera dalle ore 19.30, l’attesissima Rievocazione Storica della battaglia del 1421, che si terrà nel suggestivo scenario del Castello dei Conti, autentico protagonista della memoria collettiva. Un evento emozionante, che metterà in scena gli scontri e le vicende militari che segnarono un momento cruciale della storia di Acerra, riportando in vita atmosfere, strategie e protagonisti del tempo. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio nel passato sarà l’attore Patrizio Rispo, che con la sua voce e presenza scenica contribuirà a rendere ancora più avvincente la narrazione dell’Assalto al Castello.

L’amministrazione Comunale invita calorosamente tutta la cittadinanza e i numerosi visitatori a partecipare a queste tre giornate straordinarie, che rappresentano un’occasione unica per riscoprire il valore della storia, dell’identità locale e della condivisione culturale.