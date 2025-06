Torre del Greco: Corso Umberto I, al via i lavori per la riapertura della strada L'annuncio del sindaco Luigi Mennella

Mario Pepe

«L’avvio dei lavori a corso Umberto rappresenta infatti un momento significativo per i residenti e soprattutto per i commercianti, i più penalizzati da una condizione che anche l’amministrazione comunale ha dovuto subire».

A dirlo il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, all’avvio delle opere necessarie a riaprire la strada che congiunge piazza Santa Croce a piazza Luigi Palomba, chiusa da quasi due anni, da quando il 16 luglio 2023 un’ala di un palazzo posto all’angolo con vico Pizza crollò provocando tre feriti e di fatto impedendo da allora il transito viario.

Una condizione che, stando al cronoprogramma degli interventi predisposto nell’apposito progetto stilato dai tecnici incaricati dal Comune e inviato all’ufficio gip del tribunale di Torre Annunziata, dovrebbe terminare a breve.

«Se tutto andrà come previsto, l’ultimazione delle strutture di protezione e l’eliminazione della testuggine per il passaggio pedonale su corso Umberto saranno effettuate entro il 25 giugno, prima dell’inizio dei Quattro altari.

Dopo la festa saranno poi effettuati i lavori che interesseranno l’edificio. Nello stabile, infatti, per il momento non entreremo, se si eccettuato gli interventi che interesseranno la parte superiore» dice l’architetto Lorenzo Scaraggi, esperto individuato dal Comune per seguire gli aspetti tecnici della questione.