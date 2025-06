Arzano, atti vandalici contro il verde pubblico: sradicate 15 piantine Dura la reazione della sindaca di Arzano, Cinzia Aruta

Durante la notte, ignoti hanno sradicato 15 piantine ornamentali posizionate nei pressi della Villa Comunale, lungo via Napoli.

Un gesto grave e incomprensibile, che colpisce non solo il decoro urbano ma anche l’impegno di chi quotidianamente lavora per rendere Arzano una città più curata, accogliente e vivibile.

Sono in corso le indagini degli organi preposti. L’area è sotto videosorveglianza e le immagini delle telecamere installate in zona sono già al vaglio degli inquirenti.

Dura la reazione della sindaca di Arzano, Cinzia Aruta: «È un atto vile, che colpisce un simbolo di rinascita e di bellezza per la nostra città. Sradicare delle piantine può sembrare poco, ma è il segno di una mentalità ostile al cambiamento e alla cura. Non arretriamo di un passo: ogni pianta verrà ripiantata, ogni ferita sarà sanata. Arzano è più forte di chi la vuole trascinare nel degrado. E la risposta migliore sarà continuare a costruire bellezza, insieme».

"Chi danneggia il verde pubblico non colpisce un’amministrazione, ma tutti i cittadini», dichiara l’assessore al Verde pubblico Fabio Gallo. "Continueremo a prenderci cura della città, con determinazione e senso di responsabilità, senza farci scoraggiare da chi non ha alcun rispetto per il bene comune".

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare segnalando eventuali informazioni utili a individuare i responsabili. La cura della città è un impegno collettivo che non può essere sabotato da pochi incivili.