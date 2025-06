Sant'Agnello: incontri di formazione periodici per genitori E' attivo lo sportello di ascolto psicologico gratuito

È ora attivo a Sant’Agnello lo Sportello Ascolto Psicologico gratuito, rivolto a tutti coloro che necessitano di supporto umano professionale, di un orientamento verso cure specialistiche o di un primo livello di assistenza per disturbi emotivi o psicologici, senza distinzione di età.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sant’Agnello, nell’ambito del progetto HyggeLab, è concepita non solo per i cittadini, con un’attenzione particolare ai più giovani, ma anche come punto di riferimento per genitori e insegnanti che si potranno confrontare con professionisti della salute mentale per coordinare insieme le strategie educative più funzionali alle esigenze delle nuove generazioni.

Lo Sportello Ascolto è attivo al primo piano del Palazzo Municipale del Comune di Sant’Agnello il lunedì e il giovedì dalle 09:30 alle 11:30 e il lunedì anche il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 su appuntamento contattando il numero 349.6350736

Tra le attività del progetto HyggeLab, c’è anche l’organizzazione di incontri di formazione periodici per i genitori. Il primo appuntamento a Sant’Agnello si svolgerà nella Sala Consiliare di Sant’Agnello venerdì 6 giugno dalle ore 17:00 alle ore 19:00. L’incontro, dal titolo “Custodi dei fiori. Come crescere figli felici e consapevoli”, sarà condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Laura Maresca e dal biologo-nutrizionista Attilio Spiezia.

«Desideriamo preservare i nostri figli dallo stress e dall’ansia, ma spesso otteniamo l’effetto contrario - spiegano gli esperti curatori del progetto - trasmettendo paure che rendono difficile un sano cammino verso l’autonomia e la resilienza. In questo mondo veloce e incerto, possiamo essere guide competenti, senza sfociare nel controllo e nell’iperprotezione che sgretolano il loro senso di fiducia e di autoefficacia. Ispirati dalla filosofia danese, come indica il termine hygge a cui il titolo del progetto fa riferimento, impareremo ad individuare nuove strade per accompagnare i più piccoli a fiorire come adulti felici e consapevoli». Per info sull’incontro contattare il numero 349.6350736

La Regione Campania, nell’ambito dell’Avviso Pubblico Pr Campania FSE+2021/2027 Priorità 3 Obiettivo ESO 4.12 Azione 3.1.3 ha assegnato un finanziamento al progetto “HyggeLab - Centri Polivalenti per il BenEssere dell’Infanzia e dell’Adolescenza” presentato dalle associazioni “Genitori del duemila” Aps, “Pedagogia del BenEsssere” Aps e “Il Pellicano” ODV, con il patrocinio gratuito dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona “Penisola Sorrentina” e del Comune di Sant’Agnello, in sinergia con altre realtà del terzo settore.