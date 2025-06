Torre del Greco, festa dei quattro altari, il sindaco:"È l’identità della città" Ricco il programma di eventi artistici

Mario Pepe

The Kolors e Peppe Iodice nella giornata finale, quella che si chiuderà con il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici. E ancora: Andrea Sannino e Amedeo Colella sabato 28 giugno e Nello Daniele-Teresa De Sio e Gabriele Esposito nel giorno inaugurale.

È davvero ricco il programma di eventi artistici della prossima festa dei quattro altari, in programma a Torre del Greco dal 27 al 29 giugno.

Il cartellone completo è stato presentato oggi, venerdì 6 giugno, nel corso di una conferenza svoltasi a palazzo Baronale.

Ad aprire i lavori il sindaco, Luigi Mennella, artefice nel 2024 del ritorno della festa dopo ben sedici anni di stop: "Siamo convinti che con una programmazione serie e articolata - le sue parole - come quella messa in campo dalla nostra amministrazione comunale, si promuovono le bellezze di una città che si trova nel cuore del Golfo di Napoli. La festa è una nostra forma identitaria, rappresenta il nostro Dna".

Direttore artistico dei quattro altari 2025 è Patrizia Porzio: "La visione che abbiamo scelto per allestire il programma di quest’anno è una visione corale, in cui tutti gli attori in campo hanno un ruolo e tutti sono importanti per la perfetta riuscita della manifestazione.

Anche per questo abbiamo deciso di affidare l’apertura della festa a quattro canti eseguiti da un grande coro cittadino che si esibirà sul sagrato della basilica di Santa Croce, con la direzione del maestro Giuseppe Polese".