San Gennaro Vesuviano: paura in via Vecchia Sarno per un incendio Sul posto anche gli operatori della Guardia Agroforestale

L'estate non è ancora iniziata ma la Campania deve già fare i conti con l'emergenza incendi. Nei giorni scorsi un rogo vi vaste dimensioni si è sviluppato in un terreno di via Vecchia Sarno, a San Gennaro Vesuviano. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore. Insieme ai vigili del fuoco di Afragola - che erano stati attivati anche per un altro incendio divampato in via Ponte, a Palma Campania - è intervenuta anche la Guardia Agroforestale con il dirigente regionale Andrea Palmese e gli operatori Paolo Grasso e Cosimo Santaniello.