Nuoto di fondo: festa internazionale per la prima Capri-Torre del Greco A presiedere alle fasi finali della traversata e alle premiazioni, il sindaco Luigi Mennella

Mario Pepe

Festa internazionale nelle acque di Torre del Greco, che per la prima volta nella sua storia ha ospitato l’arrivo di una prova open della Capri-Napoli. Bodgan Zurbagiu ha compiuto la traversata da 28 chilometri (con partenza da Marina Grande a Capri) in 7.21.03, stracciando la concorrenza (secondo l’italiano Stefano Plenario, giunto dopo quasi un’ora, 8.13.56). Tra le donne prima Ana Laura Szneck. Tra le staffette, primi gli egiziani di Stroke Egypt.

A presiedere alle fasi finali della traversata e alle premiazioni, il sindaco Luigi Mennella: “Ancora una volta lo sport è veicolo di promozione turistica. Siamo contenti che la kermesse parli internazionale e che tutti siano rimasti colpiti dalla bellezza del nostro mare e dei nostri territori.

È così che puntiamo a portare il nome di Torre del Greco in giro per il mondo”. Gli ha fatto eco la consigliera delegata allo sport Valentina Ascione: “La Capri-Napoli è un brand mondiale e l’avere ospitato una prova open nella nostra città ci ha riempito di orgoglio".

Testimonial dell’evento l’ex pallanuotista e volto televisivo conosciuto per l’apparizione in diversi reality, Amaurys Perez. Stanco ma contento l’organizzatore Luciano Cotena: “Ringrazio l’amministrazione per la vicinanza mostrata e le altre autorità cittadine per il sostegno ricevuto".