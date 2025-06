Torre Annunziata: un cento polifunzionale per disabili in paese L’edificio scolastico Pascoli verrà riconvertito. Spazi anche per la Protezione Civile

a cura di

Gianni Vigoroso

lunedì 16 giugno 2025 alle 14:04



Torre Annunziata, un cento polifunzionale per disabili nel plesso scolastico di via Pascoli. L’edificio verrà riconvertito. Spazi anche per la Protezione Civile...