"Finché ci sarà il teatro, avremo sempre una storia da raccontare" Theatralia” un trionfo di emozioni e meriti Un viaggio indimenticabile tra applausi e grandi ospiti

Con il cuore colmo di gratitudine ed entusiasmo, si è chiusa la IV edizione del festival “Theatralia” ospitato nella suggestiva Arena del Parco Giovanni Paolo II di Visciano a Napoli.

Sei serate di grande teatro e partecipazione, emozione e comunità hanno reso questa edizione un vero trionfo di cultura e passione.

Il pubblico, numerosissimo e caloroso, ha risposto con entusiasmo ad ogni spettacolo, dimostrando quanto il teatro sappia ancora unire famiglia e comunità.

Aggiudicarsi il premio come miglior spettacolo è stata la compagnia “La Costellazione di Formia” con il loro straordinario lavoro “La Cattedrale” che ha conquistato pubblico e giuria tecnica con la sua forza visiva e poetica, aggiudicandosi anche il premio alla regia per Roberta Costantini e Marco Marino, il premio migliore attrice a Claudia Casale che ha ricevuto anche il premio migliore allestimento scenografico.

Il premio gradimento del pubblico è andato all’associazione Guardastelle con il fantastico lavoro di teatro inclusivo “Rosso, la Bottega dei bottoni” dell’attore - regista Paolo Filippini che ha conquistato il premio migliore attore. Premio migliore caratterista a Fabrizio Cinque dell’associazione 30allora.



Il festival è stato promosso dal Comune di Visciano, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e della Fita, e organizzato dall’associazione Camomilla a colazione, con la direzione artistica di Angelo Iannelli.

Numerosi ospiti nazionali anche in questa edizione del festival come Rosalia Porcaro e il suo spettacolo “Semp’Essa”. Rosalia con il suo talento, la sua ironia tagliente e la sua straordinaria capacità di raccontare il quotidiano, ha conquistato il pubblico dall’inizio alla fine, regalando una chiusura di festival intensa, brillante e indimenticabile. Premiati per la carriera artistica ,il noto comico napoletano Angelo Di Gennaro, Antonio Fiorillo e il duo : Salvatore Turco e Peppe Laurato. Tra gli ospiti della serata finale Alfonso Senatore già conduttore Televisivo Rai.

Soddisfatti; il sindaco di Visciano Sabatino Trinchese, il presidente associazione Camomilla a Colazione Aps e il direttore artistico Angelo Iannelli.



“Theatralia “tornerà il prossimo anno, sempre più forte, più ricco e più emozionante. Perché finché ci sarà il teatro, ci sarà sempre una storia da raccontare.