Note di solidarietà a Somma Vesuviana: una serata per Gaza La musica si fa voce per la pace, contro la guerra e l’indifferenza

Un’intera comunità si prepara a trasformare la musica in messaggio di solidarietà, con un evento che punta il riflettore su una delle crisi umanitarie più gravi del nostro tempo. Giovedì 19 giugno, presso l’Arena del ristorante Rose Rosse, andrà in scena "Note di Solidarietà – una serata per Gaza", un grande concerto collettivo a sostegno della popolazione palestinese.

Promosso dall’Arci di Somma Vesuviana, l’evento nasce dall’esigenza di non restare fermi davanti alla violenza e al dolore che stanno colpendo migliaia di civili nella Striscia di Gaza.

In un contesto spesso segnato dall’indifferenza, la musica diventa strumento di memoria, denuncia e speranza.

“Crediamo che ogni voce conti e che ogni nota possa rompere il silenzio. È nostro dovere schierarci dalla parte della pace, e questo evento è un modo per farlo insieme, come comunità”, spiegano gli organizzatori.

Sul palco si alterneranno alcuni tra i più interessanti artisti della scena campana, che hanno scelto di partecipare a titolo gratuito per dare il proprio contributo: Roberto Colella, Gabriele Esposito, Vesuviano, Raffica, O Rom, Bluestuff, Blindur (Massimo De Vita), Carla Grimaldi, Novaffair, Seventeen Farenight, Compagnia D’Altrocanto, Romito, Lehavre. Il concerto inizierà alle ore 20:00. L’ingresso è a contributo libero e tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno di interventi umanitari per il popolo palestinese.