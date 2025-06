Nola: Amedeo Colella presenta "Napoli due volte al dì" Un viaggio ironico e saporito nella cultura partenopea

Appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e delle tradizioni partenopee: domani, martedì 24 giugno, a partire dalle ore 18.30 sarà presentato a Nola presso il caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi il nuovo libro di Amedeo Colella, intitolato "Napoli due volte al dì".

L'evento, condotto dalla giornalista e direttore dello store nolano Autilia Napolitano, promette di essere un momento di condivisione, riflessione e risate, all’insegna dell’amore per Napoli e la sua inesauribile vitalità.

Presenti anche le socie dell'associazione Fidapa di Nola presieduta da Antonietta Scafuro e una rappresentanza della corporazione del Giglio del Fabbro con la maestra di festa Maria Forino che ha abbracciato l'iniziativa.

Con questo libro Colella conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare Napoli con leggerezza e profondità, riuscendo a far convivere la comicità con la memoria storica e culturale. "Napoli due volte al dì" si presenta così non solo come un libro da leggere, ma come un’esperienza da vivere.

"Siamo entusiasti di ospitare nella nostra libreria Amedeo Colella, una voce originale e amatissima della cultura napoletana - dichiara Autilia Napolitano - L’incontro di domani rappresenta per noi un’occasione speciale: non solo per presentare il suo ultimo lavoro, ma anche per celebrare il valore della narrazione popolare, dell’ironia intelligente e della divulgazione storica accessibile a tutti. Eventi come questo rafforzano il ruolo della libreria come luogo vivo di cultura, confronto e socialità".