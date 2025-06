Anacapri: merenda tra gli olivi, passeggiata, assaggi e disegni L'evento annuale che coinvolge tutti i comuni italiani aderenti al progetto città dell'olio

Ad AnaCapri è tempo di Merenda nell'oliveta, un evento che ricorre ogni anno in tutti i comuni italiani che aderiscono al progetto Città dell’Olio e che smuove grandi e piccini all’insegna di una merenda a base di olio evo che viene consumata tra gli ulivi e la macchia mediterranea.



A dare il via alla due giorni dedicata all’ulivo è stata Simonetta Capecchi che ha presentato nuovamente il suo libro “Gli ulivi di Capri” (Electa) sabato sera 21 giugno nella sede della Fondazione Messanelli a Capri, a due passi dalla Piazzetta. L’incontro moderato dalla giornalista Bianca de Fazio ha visto la presenza di tanti soci e appassionati di questa speciale coltura.

Ad intervenire oltre la Capecchi in apertura l’assessore alla Cultura di Anacapri Manuela Schiano, l’assessore al Folklore Virginia Amabile e il presidente dell’associazione l’Oro di Capri, Pierluigi della Femina. Nel corso della presentazione si sono avvicendati inoltre i due agronomi dell’associazione Angelo Lo Conte e Carlo Alessandro Lelj Garolla ideatore del progetto insieme al Presidente onorario Gianfranco D’Amato.



Gli esperti di olivicoltura e paesaggio con questa iniziativa hanno voluto riportare all’interesse l’antica pratica legata alla salvaguardia della terra.

Domenica mattina si é tenuta la seconda fase dell’evento con una camminata acquerellata tra gli oliveti, durante la quale la Capecchi ha spiegato ai convenuti come fare un disegno in presa diretta. Nel contempo gli agronomi hanno illustrato le particolarità del percorso che va dalla zona di Pino dei Monaci a Cannula per sbucare su Rio Latino. Una ampia fascia costiera che é stata al centro di un’intensa attività di recupero grazie al lavoro degli esperti olivicoltori che hanno restituito al paesaggio e all’ambiente la conformazione che meritava.

Al termine dell’incontro gli esperti dí olivicoltura, nel segno della continuità, hanno condotto il gruppo di appassionati di ambiente presenti, in un uliveto piantato pochi anni fa in zona Pino dei Monaci dai ragazzi delle scuole medie di Anacapri.



La mattinata si è conclusa con una merenda all’aperto a base di zuppa di cicerchie, olio Oro di Capri e burrata. Immancabili dei crostini di pane conditi con l’olio dell’associazione. Si è conclusa così la due giorni che l’Oro di Capri ha voluto festeggiare dando avvio all’estate all’insegna degli antichi sapori e dell’attenzione al paesaggio e all’ambiente.