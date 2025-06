Il Prefetto incontra i sindaci eletti alle ultime amministrative di maggio Casavatore, Giugliano, Marigliano, Nola e Volla a Palazzo di Governo

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato i sindaci neo eletti dell’area metropolitana dopo le elezioni del 25 e 26 maggio scorsi. A Palazzo di Governo erano presenti le fasce tricolori di Casavatore, Giugliano in Campania, Marigliano, Nola e Volla.

"Il Prefetto ha rivolto a tutti gli auguri per lo svolgimento del mandato istituzionale nei rispettivi contesti, evidenziando l’importanza del ruolo svolto dai primi cittadini degli enti locali per garantire l’affermazione dei principi di legalità e sicurezza urbana, il benessere comune e contribuire a ridurre i divari sociali, ribadendo la vicinanza e la collaborazione della Prefettura per affrontare le tematiche di maggior rilievo, in uno spirito di sostegno e di leale collaborazione", come si legge nella nota a margine dell'incontro.