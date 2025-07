Somma Vesuviana: piano asfalto su venti strade e inaugurazione area fitness Il dindaco Di Sarno: "Arriveremo al 30% delle strade comunali"

"Stiamo continuando a ritmo serrato nell’opera di asfaltatura delle strade. Dopo Via Napoli, oggi è stata asfaltata via Orlando in periferia, a seguire asfalteremo Via Don Minzoni, molto importante per la presenza delle scuole, Via I Casaraia, Via Micco.

Poi avremo altri due lotti di strade per un totale di ben 20 strade che saranno in periferia come Via Vignariello o via Malatesta o ancora Via San Sossio, via Colle e centrali come ad esempio Via Marigliano. Grazie al lavoro dell'ufficio lavori pubblici, al suo responsabile Giuseppe Schiattarella, in poco piu di 8 mesi, abbiamo finanziato, progettato,affidato i lavori ed iniziato ad asfaltare.

Un intervento massivo che garantirà maggiore sicurezza, confort alla guida e decoro urbano. Ringrazio i consiglieri di maggioranza, il sindaco Salvatore Di Sarno, e ai colleghi della Giunta". Lo ha affermato Ezio Micillo, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Strade, parchi, scuole!

"Noi pensiamo a dare al paese strade asfaltate, parchi e nuove scuole. A breve inaugureremo il Parco della Rigenerazione Urbana in località San Sossio - ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano - e stiamo procedendo con la realizzazione di ben tre nuove scuole in via Giulio Cesare dove sorgerà un Parco Urbano".