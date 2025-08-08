Torre del Greco: Locali per la scuola Giampietro, prima adesione L'istituto è stato temnporaneamente interdetto per possibili rischi in caso di eventi sismici

Mario Pepe

C’è una prima adesione alla manifestazione di interesse promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella per reperire locali idonei ad ospitare gli alunni del plesso centrale dell’istituto comprensivo Giampietro-Romano, scuola di via Antonio De Curtis temporaneamente interdetta a seguito di un’ispezione tecnica durante la quale sono emersi possibili rischi in caso di eventi sismici.

Il sindaco ha spiegato che “alla manifestazione di interesse che ha risposto un solo privato, che ha portato all’attenzione del comune la possibilità di mettere a disposizione un immobile che già in passato ha ospitato una scuola, con la possibilità di avere a disposizione una ventina di aule”.

Nello specifico, da ciò che è emerso, si tratterebbe di una struttura posta in vico San Vito, nel quartiere Sant’Antonio, in linea d’aria non distante dal plesso Romano temporaneamente interdetto.